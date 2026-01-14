La historia, tal como se entiende en la mayoría de los países occidentales, a menudo omite capítulos importantes que dejan espacios cruciales en la historia del surgimiento de los países modernos. En Latinoamérica, en el siglo XX, se reconocen episodios de guerrillas y juntas militares, junto con representaciones de la guerra contra las drogas, generalmente representadas en la cultura popular.

Lo que se omite, sin embargo, es la participación clandestina de las agencias de inteligencia estadounidenses, incluidas la CIA y la DEA, y cómo sus operaciones de tráfico de drogas estaban íntimamente ligadas a las brigadas anticomunistas latinoamericanas financiadas por el capital occidental durante la Guerra Fría, y la liquidación a menudo brutal de la izquierda que llevaron a cabo estos narcoterroristas.

Maureen Tkacik, editora de investigaciones de The American Prospect, se une al presentador Chris Hedges en este episodio de The Chris Hedges Report , para hacer una crónica de algunos de estos capítulos faltantes, incluidos los relacionados con el actual Secretario de Estado y Asesor de Seguridad Nacional interino, Marco Rubio.

En su artículo “La élite narcoterrorista”, Tkacik analiza los vínculos personales de Rubio con el tráfico de drogas en el siglo XX y cómo esta historia informa su propia política, que intenta utilizar cínicamente el tráfico de drogas como un medio para lograr los objetivos extrajudiciales de la administración Trump.

Buy my new book “A Genocide Foretold"

Host

Chris Hedges

Producer:

Max Jones

Intro:

Diego Ramos

Subtitles:

Victor Castellanos

Crew:

Diego Ramos, Sofia Menemenlis and Victor Castellanos

Thanks for reading The Chris Hedges Report! This post is public so feel free to share it. Share

Transcript

Chris Hedges

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, se encuentra detenido en una cárcel de Brooklyn acusado de contrabando de cocaína a Estados Unidos. Sin embargo, incluso la DEA estima que menos del 10 % de los envíos de cocaína a Estados Unidos pasan por Venezuela. La gran mayoría de los envíos de cocaína se originan en Colombia y transitan por la ruta del Pacífico y México. Además, la mayoría de las muertes por sobredosis en Estados Unidos se deben al fentanilo. Y el fentanilo no proviene de Venezuela.

Abundan los líderes y jefes militares latinoamericanos fuertemente involucrados en el narcotráfico, pero considerados aliados cercanos de Estados Unidos. Uno de ellos, el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, fue indultado por Donald Trump el mes pasado, tras ser condenado a 45 años de prisión por conspirar para distribuir más de 400 toneladas de cocaína en Estados Unidos, una condena justificada con pruebas mucho mayores que las que sustentan los cargos contra Maduro.

El secretario de Estado, Marco Rubio, quien también es asesor de seguridad nacional de Trump, proviene de la comunidad de exiliados cubanos de derecha en Miami, que durante décadas ha participado en el narcotráfico y en una guerra sucia contra aquellos a quienes condena, como Maduro, por ser comunistas.

La periodista de investigación Maureen Tkacik en The Prospect, en su artículo “La élite narcoterrorista,” analiza los estrechos vínculos que estos cubanos anticomunistas, incluido el círculo íntimo de Rubio, tienen con el narcotráfico y su apoyo incondicional a los líderes latinoamericanos, incluido el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, cuyo negocio familiar de frutas está acusado de traficar 700 kilos de cocaína, quienes se dedican al narcotráfico.

Maureen Tkacik se une a mí para hablar sobre este largo nexo entre el narcotráfico en Latinoamérica y el movimiento anticomunista cubano. Es un artículo excelente, y vamos a analizarlo. Quiero empezar por cómo lo abres. Hablas de Marco Rubio cuando era adolescente y trabajaba para su cuñado Orlando Cicilia. Explícamelo.

Maureen Tkacik

Bueno, Marco Rubio tiene una hermana bastante mayor que él, quizá 10, 8 o 10 años mayor, y se casó bastante joven. Conoció a un hombre llamado Orlando. En la secundaria. Llegó a Miami a principios de los 70, creo que en 1972. Se enamoraron. Su familia se mudó a Las Vegas en 1979.

No se porque, él sugirió que había una huelga. Tal vez pensó que tendría mejores oportunidades. Trabajaba como camarero y mesero de banquetes. Entonces pensó que había una mejor oportunidad en el negocio de restaurantes en Las Vegas. Así que fueron a Las Vegas, pero su hermana no quiso ir y se quedó en Miami con Orlando. Muchos de sus recuerdos más felices de la infancia son cuando regresaban a Miami por Navidad , cuando volvían a casa y Orlando les preparaba una gran comida cubana casera .

Mató un cerdo entero . Armó la bicicleta de Marco Rubio en Navidad cuando tenía ocho años. Fue una figura maravillosa en la vida de Marco Rubio cuando finalmente decidieron regresar a...

Chris Hedges

Permítanme interrumpir, esto es según las memorias de Marco Rubio, ¿cierto?, Esta es su versión.

Maureen Tkacik

Sí, esto es según las memorias de Marco Rubio y también ha habido biografías . Hay una suya escrita por el reportero del Washington Post, Manuel Roig-Franzia. Así que esta es, en cierto modo, la versión de su vida.

Orlando Cecilia comienza a trabajar en una tienda de mascotas en 1983 y tiene a Marco, el pequeño Marco, literalmente el pequeño Marco, haciendo trabajos esporádicos, construyendo jaulas y cuidando a sus perros, trabajos relacionados con las mascotas. Y Marco Rubio gana suficiente dinero para ir a ver todos los partidos de los Miami Dolphins en casa, ya sabes, en la temporada de 1985, creo , o quizás en la temporada 1984-1985 , tengo que decirlo bien.

De todos modos, resulta que llega 1987 y Cecilia es encarcelada . Él es uno de, 11 personas acusadas en esta Operación Jirafa, creo o algo así, alguna referencia a la tienda de mascotas . En realidad era una fachada para una organización de tráfico de cocaína y marihuana que, ¿y que crees?, había estado en funcionamiento desde 1976, fue acusada de traficar drogas por valor de al menos 79 millones de dólares, hablando en código sobre las drogas en conversaciones intervenidas.

Básicamente, la idea era que la tienda de mascotas era una fachada para una organización de tráfico de cocaína. Ahora, el hijo del líder de esta operación ha protagonizado un programa muy popular llamado “Tiger King “. Y ahora afirma que solo vendía cocaína para mantener su fascinación por los animales, ya que le encantan los exóticos. Pero traficaba con una cantidad enorme de drogas.

Y esta es una historia conocida. No es que yo haya revelado la historia de que el cuñado de Marco Rubio es narcotraficante. Esto es bien sabido desde 2011. Univisión publicó la noticia. De alguna manera, no... Llegar a la sabiduría convencional. Pensé que sí, pero mucha gente se ha sorprendido por esto.

Pero pensé, si miro un poco más a la organización de narcotráfico de este tipo, apuesto a que podría decirnos algo sobre el entorno del narcotráfico cubano en Miami en los años 80 y cómo eso encaja en el contexto más amplio de la escena geopolítica aquí, ¿verdad?

¿Y qué crees?, Lo que no me di cuenta hasta que empecé a descifrar las capas es que el tráfico de cocaína, el narcotráfico en general, en Estados Unidos entre... finales de los años 60, Al menos, y a finales de los 80, fue dominado por los Bahía de Cochinos veteranos, de este supuesto desastre masivo en la historia estadounidense, una especie de broma que [inaudible] hace años, era muy, sigue viva. Fue una cadena muy exitosa.

Todos esos muchachos que eran veteranos, y creo que hubo 1.500 veteranos de la invasión de Bahía de Cochinos, tenían un nivel de prominencia y una cierta cantidad de respeto en la comunidad.

Y un porcentaje masivo de ellos se metió en el tráfico de drogas a finales de los años 60. Y esto es desde el principio. Encontré una historia que había sido totalmente olvidada de principios de los años 60, creo que de 1964, donde una mujer cubana llega a la CIA y dice, escuchen, creo que mi esposo, recibí esta carta anónima, mi esposo ha estado en un campo de entrenamiento de Manuel Artime, quien era un médico que dirigió la Brigada 5206 de Bahía de Cochinos o el MRR [Movimiento de Recuperación Revolucionaria], había varias palabras para el grupo que lanzó el ataque.

Manuel Artime era un líder carismático de este grupo. También era muy controvertido. Y esta mujer dice: Mire, mi esposo ha desaparecido, no he sabido nada de él. Artime lo reclutó para ir a Nicaragua a entrenarse para una invasión y derrocamiento de Castro.

Pero me dijeron que lo mataron. Y, de hecho, descubrieron que se trataba de un trabajo interno y que lo mataron porque se quejaba de que Artime no estaba entrenando a nadie para realizar invasiones ni para derrocar a Castro; los estaba entrenando para contrabandear.

Y en ese momento, se les acusaba de contrabando de whisky y ropa, no de narcóticos. Pero muy rápidamente, para 1971, se produjo una redada masiva de drogas: 150 narcotraficantes, los 150 más grandes de Estados Unidos, fueron arrestados en un solo día. Y, ¿sabes?, quizás el 70% son veteranos de Bahía de Cochinos.

Entonces, uno de los veteranos de Bahía de Cochinos en el tráfico de cocaína, en el mundo del narcotráfico, que no fue arrestado ese día es un tipo llamado Guillermo Tabraue . Probablemente lo estoy pronunciando mal, pero Tabraue probablemente había sido... Criminal antes de la revolución. Encontré un viejo recorte de fotos donde lo arrestaron por robar un auto, como parte de una red de robo de autos en La Habana en 1959.

Tenía una joyería muy popular donde vendían joyas robadas. La joyería era famosa por ofrecer a policías y jueces gemelos de oro y relojes Rolex a precios muy competitivos. Así que era una joyería muy popular. Y en algún momento se convirtió en informante de la DEA / CIA.

Y como la DEA acaba de ser establecida, se dan cuenta de que, mierda, todos estos veteranos de Bahía de Cochinos afiliados a la CIA están metidos en el negocio del tráfico de cocaína y heroína , más vale que averigüemos qué traman. Y un señor de la CIA entra y dice : « Puedo encargarme de eso. Crearé una pequeña agencia dentro de esta nueva DEA y me aseguraré de que sepamos todo sobre lo que hacen los veteranos de Bahía de Cochinos en el narcotráfico».

Así que Tabraue se inscribe como informante de este tipo. Y al mismo tiempo, se dedica al tráfico de marihuana y, poco después, de cocaína a través de la joyería. Y también tiene una clínica de abortos sin licencia. Tiene varias ... y poco después su hijo llega y abre la tienda de mascotas. Y esta es la empresa, conectada con una increíble variedad de organizaciones de traficantes dirigidas por veteranos de Bahía de Cochinos.

Más tarde, la gente asociada con esto, Artime, tiene a este niño genio de la contabilidad a quien entrena en estos ... establece esta especie de universidad de lavado de dinero donde entrena a este niño en habitaciones de hotel y el niño no sabe los nombres de sus instructores ni nada, pero Este tipo se convierte en el principal contador del Cártel de Medellín . Así que este elenco increíble de personajes.

Muy pronto, la CIA no deja de hablar, no deja de escribir memorandos sobre cómo liberar a estos tipos. Pero en realidad se convirtieron en una especie de policía secreta del estado profundo de Latinoamérica. Uno de estos personajes es Félix Rodríguez . Creo que siguió siendo agente de la CIA. Es decir, sigue vivo, lo cual es mucho decir, porque muchos de estos tipos han sido asesinados.

Y Félix Rodríguez es un personaje realmente rico y prolífico en la historia de América Latina …

Chris Hedges

Bueno, permítanme interrumpir, ya que lo conocí durante la guerra en El Salvador. Iba disfrazado de capitán boliviano cuando capturaron al Che Guevara , estuvo presente en su ejecución y solía mostrarnos su reloj de pulsera y decirnos que había eliminado el cuerpo de Che Guevara.

Y esto fue durante todo el asunto Irán - Contra , en el que entraremos, pero quiero detenerme un momento. Y volvamos a Rubio. Escribes que los índices de aprobación de Rubio son los más altos del Partido Republicano, pero escribes: “ aunque es el arquitecto de lo que podría decirse que es la política más cínica de Trump: el plan para nombrar a jefes de cárteles de la droga y a sus compinches al mando de los gobiernos de todos los países latinoamericanos”. “en nombre de la lucha contra los cárteles de la droga ” .

Y luego sigues adelante,

Sólo quiero leer eso porque Rubio, durante años y años y años ha estado pidiendo el derrocamiento de [Hugo] Chávez y [Nicolás] Maduro, ha hecho estas alianzas con una variedad de figuras que la DEA y otras agencias han investigado y descubierto que son grandes narcotraficantes.

Maureen Tkacik

En efecto. Y repito, esta no es mi especialidad; escribo sobre Latinoamérica de forma muy indirecta. Pero al examinar la evidencia, resulta impactante. No te sorprende a ti, ya que cubriste sobre la Contra. Pero yo crecí pensando, al principio, que… la participación de la CIA en la cocaína era una especie de teoría de conspiración.

Y luego investigué un poco y me di cuenta de que, oh, no, la CIA sí traficaba cocaína. Eso ocurrió. Hay varias excusas y razones para ello, pero ninguna tan parecida a la CIA y sus agentes. Realmente inventaron el tráfico de cocaína , realmente debes estar afiliado a la inteligencia para poder jugar en este juego.

Y la derecha en América Latina es increíblemente cínica. te hace dar vueltas la cabeza. Por eso los grandes narcotraficantes son Idiotas fascistas de derecha y quién pensaría que estarían involucrados en una industria tan depredadora y destructiva como la de los narcóticos. Ahí lo tienen. Esto es lo que me sorprende muchísimo, y entiendo que para hacer negocios en América Latina, para ser político en América Latina, tienes que lidiar con esto como una de tus industrias.

Estos son los poderosos de su región y usted tiene que lidiar con ellos. No puede fingir que... no existen y no puedes eliminarlos a todos. Son más poderosos de lo que tú jamás serás . Pero es el cinismo, y también es algo que, debido al recientemente publicado Cártel de Fort Bragg , en el que...

Chris Hedges

Este es el libro de Seth Harp, sobre el cual lo entrevisté, pero el libro es increíble. Sí, puedes explicarlo un poco.

Maureen Tkacik

En ese libro, que no trata de América Latina, sino de Afganistán, él realmente profundiza, expresa el mismo sentido de asombro que sintió al descubrir que todo lo que alguna vez habíamos dicho, todo lo que alguna vez habíamos escuchado sobre el tráfico de heroína de los talibanes era lo opuesto a la realidad.

Los talibanes, que eran la fuente de casi todo su apoyo popular, habían tomado medidas enérgicas contra esa industria porque no era popular por las razones de que hay industrias destructivas y los narcóticos adictivos son probablemente los más destructivos y no son populares entre nadie.

Pero los talibanes habían logrado erradicar con éxito esa industria en Afganistán, luego llegamos, derrocamos a los talibanes, ¿y qué crees?, las amapolas regresaron como nunca antes.

Chris Hedges

Bueno, Hamid Karzai, quien era nuestro títere, y su hermano controlaban el 90% del tráfico de heroína. Y lo que Seth documenta en su libro es cómo la Fuerza Delta y estas otras unidades de élite regresaron, básicamente, y comenzaron a traficar ; podían transportar la droga fácilmente, y comenzaron a traficar por toda la costa este.

Maureen Tkacik

Y también documenta este esfuerzo sistemático de la DEA para suprimir la evidencia de que esto está sucediendo. Así que dicen: «Miren, hemos analizado la heroína y no entra a Estados Unidos ninguna heroína de Afganistán. Toda proviene de México o...» Todo es de aquí. Y ese tipo de esfuerzos que se hacen para ocultar y distorsionar lo que está sucediendo claramente y que todo el mundo sabe son también realmente asombrosos.

Y en los primeros días de la DEA, la agencia tenía, creo, no estoy seguro, pero parece que la agencia tenía mucha más gente trabajando para ella. que entendieron que su relación con la CIA iba a ser adversaria y que para realmente erradicar las drogas, iban a enfrentarse a algunas personas muy poderosas dentro de su propio gobierno.

Como si eso se entendiera. Creo que ya la DEA está completamente involucrada. Pero sentí algo similar ... Cuando le han dado muchas entrevistas describiendo cómo... Verificó rigurosamente su tesis porque la propaganda era tan … la certeza estaba entre todas las clases parlanchinas de que … es algo así como, “Maduro es un asesino terrible y despiadado.”. Mucha gente te dirá esto con toda la convicción . Podrías reunirlo, pero nunca sabrías realmente de dónde viene.

Y en este caso, fue lo mismo. Acusamos a los talibanes de ser narcotraficantes. Nosotros éramos los narcotraficantes. Y en cuanto los talibanes toman el poder, se deshacen de los narcotraficantes, y por eso los odiamos. Y por eso ellos nos odian.

Chris Hedges

Bueno, también ocupamos su país durante 20 años. Quiero hablar de Irán-Contra, que sí cubrí, porque fue durante el gobierno de Ronald Reagan, quien tenía dificultades para obtener fondos. El Congreso era más hostil. Ahora, por supuesto, está completamente inerte.

Así que establecieron este sistema de tráfico de drogas para financiar a la Contra. Edén Pastora , un líder renegado de la Contra que operaba desde el norte de Costa Rica, a quien conocí también, estuvo muy involucrado en esto, al igual que Félix Rodríguez , conocido por el seudónimo de Max Gómez . Pero hablemos de eso, porque es un momento importante en el que, en esencia, se está estableciendo... Esta infraestructura continúa.

Maureen Tkacik

Claro, solo quiero decir que la infraestructura precedió a la Contra. Una de las razones por las que estos caballeros han sido tan resilientes en nuestro estado profundo es porque financiaron sus propias operaciones. Así surge el Comité de la Iglesia , la CIA soporta todos estos escándalos en la década de 1970 . ¿Quieres hacer algo? Operaciones encubiertas, ¿a quién vas a llamar?

Esto estaba sucediendo muy temprano . Artime se estaba metiendo en todos estos escándalos. Estaba la mujer cuyo marido había sido... asesinado. También había, tenía esta esposa que era quizás un poco prostituta. Había sido la amante de Fulgencio Batista y otros grandes dictadores, y también había posado para fotos eróticas, lésbicas.

Así que lo envían a Nicaragua y establece una base allí. Este es el comienzo de esta operación regional de operaciones encubiertas. ejército sucio que trafican mucha cocaína, pero también forman milicias. Existe la Operación Cóndor , que en realidad son dos cosas, aunque quizá sean lo mismo. Supuestamente empezó con Pinochet y el gobierno argentino ...

Chris Hedges

Fueron tres países los que se unieron para luchar contra el comunismo, liderados quizás por Argentina y Chile, ¿verdad?, ¿Operación Cóndor?

Maureen Tkacik

Sí, ese es el que la mayoría de la gente conoce y que supuestamente se lanzó en 1975. Pero hablaba con un experto en este tema que decía que, en realidad, comenzó con el asesinato del Che Guevara, haciéndose pasar por un coronel boliviano. Pero Félix Rodríguez , este veterano de Bahía de Cochinos y una especie de agente de la CIA de larga trayectoria, no solo le quitó el Rolex a Guevara, sino que, al parecer, se jactaba de haberse cortado un dedo y enviárselo a Fidel Castro.

Me han dicho que esto fue en 1967, una especie de lanzamiento suave de la Operación Cóndor y el comienzo de una especie de cooperación entre todas estas fuerzas de derecha en Latinoamérica. Hay otra Operación Cóndor en México que comenzó a principios de los 70 y que fue una ofensiva. Fue un proyecto militar específicamente de la DEA ( la agencia antidrogas de Estados Unidos) para reprimir a los cultivadores de marihuana.

Y ​esto fue ... No sé si fueron lo mismo, pero tuvo algunos efectos similares. Fue una verdadera represión contra la izquierda. Movimientos guerrilleros, organizadores sindicales. Fue muy fácil para ellos ser acorralados en esta ofensiva para erradicar la marihuana en todo México.

Así que, en conjunto, vemos una enorme cooperación. Gran parte de ella está orquestada por la CIA. En algún momento, Pinochet interviene y hace cosas que la CIA supuestamente desconoce.

Leí un pasaje interesante sobre cómo la CIA no estaba realmente de acuerdo con la Operación Cóndor. No la respaldaban del todo y estaban muy decididos a asegurarse de que no tuviera su sede en Miami, ya que ese habría sido el lugar obvio para una misión de ese tipo. Pero todos estos tipos financiaron sus operaciones traficando... cantidades masivas de drogas.

Y esto es algo que, como en la izquierda, creo que existe una especie de opinión generalizada. Este intelectual público, Michael Massing, tiene una Beca de Genio y ha escrito varios libros sobre políticas de drogas. Y su postura sobre Gary Webb siempre fue: «Realmente no importaba que la CIA ...»

Chris Hedges

Permítanme interrumpir para las personas que no lo saben, Gary Webb fue el reportero que realmente dio la noticia, él dio la noticia del envío de cocaína por parte de los Contras y agentes afiliados a la CIA a ciudades estadounidenses como Oakland . La prensa, la prensa establecida, trabajó horas extras, incluido yo en el New York Times, para desacreditarlo.

Lo desacreditaron no yendo a verificar sus informes o tratando de volver a informar lo que hizo, sino obteniendo información de antecedentes en la CIA, y luego finalmente se suicidó.

Maureen Tkacik

Sí, y con el beneficio de la retrospectiva, es absolutamente alucinante leer cualquiera de los informes de Irán- Contra o muchas de las fuentes que utilicé en esta historia provienen de algunas colecciones de archivos JFK desclasificados, ¿verdad?, Porque... estos tipos también Estuvieron profundamente involucrados en ese asesinato y otros. Si buscas información sobre cualquiera que haya sido exiliado cubano en Miami en los años 60, probablemente puedas ver si tuvo alguna relevancia.

Probablemente puedas encontrar información sobre ellos en estos archivos. Pero, en fin, si miras la evidencia que se conocía a finales de los 80 sobre la participación de la CIA y la Contra en el narcotráfico, esto no era... Nuevas noticias.

Una cosa que Gary Webb realmente logró, una conexión que realmente logró, fue la conexión entre los traficantes de drogas que popularizaron el crack en ... Creo que Rick Ross era el nombre de uno de ellos en 1985, porque cuando el crack llegó, bueno, llegó, y lo cambió todo. Cuando empecé a escribir para periódicos... A mediados y finales de los años noventa, la gente todavía estaba bajo los efectos del crack y era fuente de mucha violencia en las ciudades.

Era una droga que realmente tuvo un efecto devastador en ciudades estadounidenses ya devastadas. Y él estableció la conexión entre la CIA, este suministro masivo de drogas baratas y esta desesperación por encontrar nuevos clientes. Y para lograrlo, tuvieron que recurrir a personas con mucho menos dinero que el consumidor promedio de cocaína. Y eso fue lo que hicieron. Este suministro importa.

Sabes, existe la idea de que la única manera de combatir la drogadicción y el flagelo de las drogas ilegales es trabajando en la demanda. Y hay algo de cierto en eso. Tiene mucho sentido. Pero lo cierto es que nuestro gobierno está dirigido por narcotraficantes . Nuestras instituciones de poder. Y esa es una de las razones; miren lo que hicieron los Sackler . Fue una epidemia de adicción a la oferta.

Y permitimos estas cosas por cualquier razón, pero la evidencia era absolutamente abrumadora de que la CIA, los niveles más altos del aparato de inteligencia estadounidense, estaban profundamente involucrados. E incluso eso, hay un documental que salió recientemente que... tiene un montón de oficiales de la DEA y otros servicios de inteligencia de los años 80 diciendo que el propio Félix Rodríguez, recuerdan a este personaje que asesinó al Che Guevara, veterano de Bahía de Cochinos …

Chris Hedges

En realidad, no asesinó a Guevara. Fue un soldado boliviano el que recibió un disparo, pero él estaba allí. Solo como un pequeño detalle, estaba allí.

Maureen Tkacik

Se cortó el dedo después de morir.

Chris Hedges

Bueno, no, él envió... Lo asesinaron en el sentido de que ordenaron, determinaron que no había forma de que el Che ... fue capturado vivo, por supuesto , iba a vivir, pero en realidad no apretó el gatillo. Contrataron a un pobre soldado boliviano para que lo hiciera. Eso es solo una pequeña nota al pie. Puedes leer el artículo de Jon Lee Anderson . Gran libro sobre el Che .

Maureen Tkacik

Lo siento. Pero Félix Rodríguez supuestamente es ahora, según esta gente, el tipo que en realidad ordenó el asesinato, la tortura y el posterior asesinato de un agente de la DEA que , de alguna manera, se había vuelto incompatible con ella y se había convertido en una especie de denunciante llamada Kiki Camarena .

Chris Hedges

Esta es Kiki Camarena.

Maureen Tkacik

Sí, y eso es algo por lo que se ha culpado a los cárteles durante mucho tiempo. Ahora alguien intentó, creo, demandar al documentalista de Netflix por difamación, pero Félix Rodríguez , que sigue vivo y coleando, de hecho, presentó recientemente...nada menos que Álvaro Uribe , ex primer ministro colombiano y buen, buen amigo de Marco Rubio en un evento de reunión de Bahía de Cochinos.

Así que Félix Rodríguez sigue siendo una figura prominente en Miami. Tiene mucha sangre en sus manos, supuestamente , no supuestamente según su propio testimonio. Pero este es el tipo de persona que, de alguna manera, está en el círculo de la banda que dirigía la organización de narcotráfico que el cuñado de Marco Rubio había ascendido relativamente al segundo puesto.

Otra cosa interesante sobre la propia biografía de Rubio es que él ha dicho que su padre se entrenó a los 18 años en, no recuerdo dónde, pero se entrenó en algún campo de entrenamiento en Centroamérica para —esto habría sido en los años 40— una misión que nunca se concretó para derrocar y posiblemente asesinar a [Rafael] Trujillo , el dictador de 30 años de la República Dominicana, que fue una especie de activo de la CIA y luego una especie de espina en su costado durante muchos años.

Así que no sé, esa es la única señal que he tenido de que la familia de Rubio estuviera involucrada en algo así. Su familia llegó a Miami antes de la revolución, escapando de Batista, y luego se mudaba de un lado a otro, intentando reunir algo de dinero, porque no creo que nadie en su familia fuera particularmente privilegiado.

Rubio cambiaría todo eso. Y algo realmente fascinante es que el fiscal que procesó a su cuñado y a toda la organización del narcotráfico, al año siguiente procesó a Manuel Noriega en un... un juicio realmente fascinante que es otro de estos ventanas increíbles sobre la participación de la CIA en el tráfico de drogas.

Porque El abogado defensor de Noriega, y en este caso se suprimieron muchas pruebas , Pero su abogado defensor interrogaba constantemente a varios testigos del gobierno y decía cosas como: “Bueno, ¿no le estaba pagando la CIA a Noriega?”. ¿Y todo este tiempo? Y Noriega afirmó haber ganado 10 millones de dólares cooperando con la CIA a lo largo de los años.

Nunca tuvieron ningún problema con él facilitando el lavado de dinero. Y eso es lo otro, así que hay mucha historia rica. Ese fiscal, su esposa, le da a Rubio su primer trabajo literalmente al año siguiente de la acusación. Creo que esto podría seguir ocurriendo durante el juicio o inmediatamente después. La esposa del fiscal, Ileana Ros [-Lehtinen] , Dios mío, ¿cómo se llama? Nunca podré ... Es una figura importante en el Congreso de Miami, buena amiga de Debbie Wasserman Schultz .

Su padre era otro exiliado cubano muy involucrado en la Voz de América, creo. Pero esta congresista le ofreció a Marco Rubio una pasantía cuando terminó la secundaria. Fueron muy tempranos, se decidió que tenía un talento político sobrenatural. Sus vínculos con el narcotráfico nunca detuvieron a Marco Rubio, pero él es... muy sensible sobre la historia, realmente se puso en una pequeña yihad contra Univisión cuando publicaron la historia.

Y no es necesariamente parte de la opinión generalizada sobre quién es el. Y creo que es importante, no porque acusaría a Marco Rubio de estar involucrado en el narcotráfico, sino porque comprende el panorama del capital social, sin sonar… molesto, en Miami en los años 1980, entender cuán entrelazadas están la política de derecha y el narcotráfico en esa comunidad y cómo esta disonancia cognitiva es algo que todos viven y respiran allí.

Los delitos relacionados con drogas sólo son ilegales cuando las personas equivocadas los cometen. los están cometiendo y eso es algo que se entiende, creo, en toda América Latina y que nosotros no parecemos comprender.

Chris Hedges

Sí, escribes sucintamente:

“Los narcotraficantes que se aliaron con los objetivos ideológicos de la CIA fueron protegidos, asistidos y/o reclutados como activos, mientras que los narcotraficantes que sobornaron o cooperaron con izquierdistas, traicionaron a la Agencia o dejaron de ser útiles fueron expuestos a procesamiento o descartados”.

Eso es exactamente correcto. Y quiero También lo mencionan, y es posible que hayan escuchado esto, pero el entendimiento común es que Maduro, como [Claudia] Sheinbaum en México, era bastante limpio.

Maureen Tkacik

Ay dios mío , Sí , he leído la acusación contra Maduro. Hay ... Episodios, es un documento extraño no como la acusación contra Juan Orlando Hernández , que es muy... es una acusación clásica. Las pruebas están ahí. Se ven. No sé cómo el gran jurado ... Me imagino a un gran jurado de Florida defendiendo esto, pero no es muy contundente.

Y una de las cosas, una de las piezas de evidencia, uno de los pasajes que me resultó más extraño fue este, tienen una sección sobre esta redada de drogas de 2013, la mayor redada de drogas en la historia de los viajes aéreos comerciales fue en 2013 en el Aeropuerto Charles de Gaulle, probablemente uno de los aeropuertos más grandes y concurridos del mundo : se encontraron 1,3 toneladas de cocaína en 33 maletas en este vuelo de Air France desde Caracas.

Inmediatamente Maduro, que es muy nuevo, Chávez acaba de morir, acaba de asumir, tiene detenidos a 25 agentes de seguridad del aeropuerto y a una especie de militares que están involucrados en la operación del aeropuerto. Y entonces este extraño tipo británico es detenido por afirmar en una intervención telefónica que era el verdadero propietario de 1,3 toneladas de cocaína.

Es una figura muy extraña, supuestamente un gran jefe criminal en el Reino Unido, pero nunca se había escrito realmente sobre él antes de eso, excepto por algunos cargos de acoso muy extraños . No parece particularmente brillante.

Y su abogado afirma, y luego él afirma, que no, que solo decía que la cocaína era suya en la intervención telefónica para quitárselo de encima. No lo entiendo. He querido investigar esto un poco más a fondo, pero parece que todo esto fue una especie de trampa. Es una forma muy extraña de intentar traficar cocaína, simplemente metiéndola en maletas en un avión comercial con destino al aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros del mundo .

Hay algo en eso que me parece un poco extraño. Todo el asunto es un poco extraño. Y nunca se sugirió que Maduro tuviera alguna participación o conocimiento en eso. Y en ese momento, ninguna de las investigaciones reveló nada parecido. Pero se usa en esta acusación como una señal de lo increíblemente prodigioso que es Maduro como narcotraficante. Así que mucho de esto son cosas así.

Hay algo especial en el combustible para calefacción de Malasia. Lo cierto es que el comercio en Venezuela está prácticamente criminalizado debido a la severidad de las sanciones que hemos impuesto a ese país durante años.

Creo que casi sentimos que, como se ve con la explosión de los petroleros, existe este sentido de derecho de que tenemos que hacer lo que queremos con Venezuela porque literalmente hemos criminalizado la mayor parte de la actividad económica en la que está involucrado ese país. Otra cosa sobre Maduro es que tiene dos sobrinos que aparentemente fueron arrestados por narcotráfico hace unos años. Regresaron y de alguna manera afirmaron que les habían tendido una trampa.

No parecen muy inteligentes. Intentaban traficar drogas para conseguir dinero y ganar, creo, las elecciones de 2018. Pero al parecer encontraron una cantidad enorme de cocaína en su habitación de La Romana, creo que así se llama. Es un resort en República Dominicana. Es propiedad de la familia Fanjul.

Bob Menéndez afirmó que él era el culpable y que la familia Fanjul estaba tratando de tenderle una trampa enviándole prostitutas a su villa en La Romana. Me hizo pensar: «Mmm, me pregunto si habrá algo de cierto en eso. Me pregunto si la cocaína que encontraron realmente pertenecía a los sobrinos narcos. ¿Qué está pasando realmente? Quiero profundizar mucho más en esto, pero la acusación contra él… no entiendo cómo piensan …»

Ahora, Miami, si lo juzgaran en Miami, podría ser hombre muerto. Pero en Nueva York, ¿van a conseguir una condena?, ¿Por esto? Parece absurdo.

Chris Hedges

Quiero volver con Rubio. Tienes razón . Cuando Marco Rubio difama la eficacia de la interdicción y otros enfoques tradicionales de aplicación de la ley para mitigar el narcotráfico en favor de operaciones militares, como lo hizo en un discurso reciente sobre los atentados con lanchas rápidas de Trump, está contradiciendo cada evaluación empírica que existe sobre la eficacia de la guerra contra las drogas. Sí.

Pero también anhela una especie de licencia general de la era de la Guerra Fría para cometer una guerra sucia . En nombre de un objetivo mayor. Te decía antes de la entrevista que estuve en Argentina al final de la guerra sucia.

Por supuesto, Carter había impuesto algunas sanciones, que Reagan levantó, y durante la administración Reagan apoyó rotundamente a esta junta , que hizo desaparecer a 30.000 de sus propios ciudadanos. Pero era bien sabido que en las comisarías había grandes congeladores industriales llenos de cocaína.

Y cuando hablamos de esa guerra sucia, ese nexo, que creo que usted capta en la historia entre el narcotráfico y los desaparecidos , el asesinato de dirigentes sindicales, de dirigentes estudiantiles, están íntimamente entrelazados.

Maureen Tkacik

Hay un libro llamado “Quemaduras de pólvora”, creo. por un ex agente de la DEA, recordando su odisea de ser una rata follada por los tipos de la CIA en sus esfuerzos por combatir el narcotráfico en América Latina en los años 80 y principios de los 90. Y en un momento recuerda algunas conversaciones en las que alguien dijo: bueno, la guerra contra las drogas es importante, pero la guerra contra el comunismo es aún más importante.

Y él dice, ¿de dónde eres? Porque soy de, lo olvido, soy de una ciudad que ha sido devastada por la desindustrialización y ahora está siendo puesto de rodillas por la adicción. No soy partidario del comunismo, pero no creo que sea una amenaza para mi sociedad. Simplemente describe cómo no pudo comprender esa justificación. Pero ahora estamos usando la guerra contra las drogas como algo propio, como una especie de licencia general.

Y lo que realmente ocurre, supongo, es lo mismo que durante la Guerra Fría: este país ha decidido amenazar ... Esto es otra cosa: se habla mucho de la maldición del petróleo, y es cierto. Crecí y pasé gran parte de mi juventud en China. Mi padre estaba en el Departamento de Estado, y siempre me preguntaba: «¡Caramba! Los taiwaneses tenían un grupo de presión...» Al igual que el lobby de Miami, el lobby de Cuba y el lobby sionista , tienen el lobby de China.

Y traficaban drogas, eran malos y de derechas. Pero en algún momento, quizá cambiaron las drogas por bicicletas y luego por semiconductores, y empezaron a construir fábricas en China, aunque técnicamente estaban en guerra. Esos dos lugares son muy interdependientes en estos momentos.

Nos gusta hacer muchos paralelismos, pero, ¿por qué se les permitió? ¿Por qué se permitió a China construir una economía industrial? ¿Y por qué permitimos que nuestros agentes en Taiwán lo facilitaran? ¿Habrían podido hacerlo si no lo hubieran hecho primero en Taiwán y no tuvieran el idioma, etc.? Es una historia completamente diferente.

Y parece que parte del beneficio que China tenía, además de sus mil millones de habitantes, era que no tenía recursos que explotar. Tenía que ser su capital humano, como les gusta decir en el mundo empresarial. Pero no permitimos... países con recursos para nacionalizar esos recursos con la esperanza de tratar de nacionalizar los excedentes que pudieran traer y luego diversificar su economía en algo más sostenible.

La maldición de los recursos es algo que innumerables naciones, obviamente Libia, Irán, Venezuela y Rusia, han intentado revertir y descubrir cómo lidiar con ello. Y cuando lo hacen, sienten nuestra ira. Y por eso me molesta mucho cuando los expertos hablan de la maldición de los recursos como si no fuera realmente el tipo de... sanciones gratuitas por tener la temeridad de amenazar con la maldición de la hegemonía.

Chris Hedges

Bueno, así fue como derrocaron a Allende en el 73. Fue al servicio de Anaconda Copper . Así fue como derrocaron a Jacobo Árbenz en el 54 en Guatemala, en nombre de la United Fruit . Y eso es lo que está pasando con Venezuela. Trump, a diferencia de presidentes anteriores, fue bastante abierto al respecto. Se trata del petróleo, las mayores reservas de petróleo del mundo.

Y el artículo es inteligente y bueno y la gente debería leerlo . “La élite narcoterrorista”. Está en American Prospect, donde Moe trabaja como editor de investigación. Es una excelente pieza periodística, importante para comprender qué impulsa esta política y quién es Marco Rubio. Gracias, Moe.

Maureen Tkacik

Muchas gracias. Es un honor.

Chris Hedges

Y gracias a Victor [Padilla], Diego [Ramos], Max [Jones], Sofia [Menemenlis] y Thomas [Hedges], quienes produjeron el espectáculo. Puedes encontrarme en ChrisHedges.Substack.com.​​

Photos

Nicolas Maduro Transported To Court Hearing

NEW YORK, NY - JANUARY 5: Nicolas Maduro is seen in handcuffs after landing at a Manhattan helipad, escorted by heavily armed Federal agents as they make their way into an armored car en route to a Federal courthouse in Manhattan on January 5, 2026 in New York City. (Photo by XNY/Star Max/GC Images)

DOUNIAMAG-HEALTH-US-DRUGS-FENTANYL-CHINA-MEXICO

Tablets suspected to be fentanyl are placed on a graph to measure their size at the Drug Enforcement Administration Northeast Regional Laboratory on October 8, 2019 in New York. According to US government data, about 32,000 Americans died from opioid overdoses in 2018. That accounts for 46 percent of all fatal overdoses. (Photo by Don EMMERT / AFP) (Photo by DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Former Honduran President Juan Orlando Hernandez Is Extradited to U.S.

TEGUCIGALPA, HONDURAS - APRIL 21: Former President of Honduras Juan Orlando Hernandez is escorted by Members of the Police Special Forces to be extradited to U.S.to face charges of taking bribes from drug traffickers at Honduran National Directorate of Special Forces on April 21, 2022 in Tegucigalpa, Honduras. Hernandez will stand trial for allegedly aiding the smuggling of hundreds of tons of cocaine to America (Photo by Jorge Cabrera/Getty Images)

ISRAEL-US-PALESTINIAN-GAZA-CONFLICT-DIPLOMACY

US Secretary of State Marco Rubio speaks to the media after visiting the Civil-Military Coordination Center in southern Israel on October 24, 2025. US President Donald Trump issued a stark warning to Israel over annexing the West Bank in an interview published on October 23, as visiting Secretary of State Rubio voiced confidence that a US-backed ceasefire in Gaza would hold. (Photo by Fadel SENNA / POOL / AFP) (Photo by FADEL SENNA/POOL/AFP via Getty Images)

Manuel Artime

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bay_of_Pigs_leader_Manuel_Artime_1961_(cropped).jpg

Trump Says Maduro ‘Captured’ After Large-Scale Attack On Venezuela

CARACAS, VENEZUELA - JANUARY 03: Supporters of Nicolas Maduro and late Hugo Chavez hold posters with their images after explosions and low-flying aircraft were heard on January 03, 2026 in Caracas, Venezuela. (Photo by Jesus Vargas/Getty Images)

Members Of The International Community Meet For The Afghanistan Conference

LONDON, ENGLAND - JANUARY 28: British Prime Minister Gordon Brown (R) shakes hands with President Hamid Karzai of Afghanistan in Downing Street after a breakfast meeting on January 28, 2010 in London, England. Foreign ministers from over 70 countries will attend the conference, co-hosted by British Prime Minister Gordon Brown, Afghan President Hamid Karzai and UN Secretary General Ban Ki-moon. Talks aims to tackle key issues on the future of Afghanistan and the gradual withdrawal of international troops from the country. (Photo by Peter Macdiarmid/Getty Images)

Linda Chavez [Misc.];Ronald W. Reagan

US President Ronald W. Reagan speaking at a fundraiser for Senate Candidate Linda Chavez’s campaign. (Photo by Dirck Halstead/Getty Images)

Nicaraguan Contra Leader Eden Pastora speaking at George

FAIRFAX, UNITED STATES - MARCH 01: Nicaraguan Contra Leader Eden Pastora speaking at George Manson University. (Photo by Cynthia Johnson/Getty Images)

President Fulgencio Batista Giving Interview

(Original Caption) 4/4/58-Havana, Cuba: President Fulgencio Batista told the United Press in an exclusive interview here April 4th that “the rebel movement and their pro-Soviet and Communist activities” will not succeed in Cuba, and that “there will not be any general strike.” He went on to predict that peace will be restored to Cuba before the November national elections and that the government candidate will be elected. This photo shows Batista during the interview at the Presidential Palace.

Che Guevara

circa 1959: Argentinian-born revolutionary Ernesto ‘Che’ Guevara (1928 - 1967), Cuban minister of industry, sits at a desk and smokes a cigar. (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

Patrick McMullan Archives

NEW YORK CITY, NY - JUNE 4: Michael Massing attends A Sunday with the New York Times Magazine How We See the War in Iraq at City University of New York on June 4, 2006 in New York City. (Photo by Scott Rudd, Matt Carasella and Clint Spaulding/Patrick McMullan via Getty Images)

CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS FOUNDATION ANNUAL LEGISLATIVE CON

UNITED STATES - SEPTEMBER 11: CONGRESSIONAL BLACK CAUCUS FOUNDATION ANNUAL LEGISLATIVE CONFERENCE--Gary Webb, the reporter with the San Jose Mercury News who broke the story of the CIA supplying drugs to the Contras to sell in Southern California, at an issue forum called, “Connections, Coverage, and Casualties: The Continuing Story of the CIA and Drugs.” (Photo by Scott J. Ferrell/Congressional Quarterly/Getty Images)

Celebrities Visit SiriusXM - February 12, 2019

NEW YORK, NY - FEBRUARY 12: (EXCLUSIVE COVERAGE) (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white) Freeway Ricky Ross visits the SiriusXM Studios at SiriusXM Studios on February 12, 2019 in New York City. (Photo by Steven Ferdman/Getty Images)

TOPSHOT-FRANCE-US-HEALTH-CULTURE-PHARMACEUTICAL-DRUGS-DEMO

TOPSHOT - Activists of P.A.I.N. (Prescription Addiction Intervention Now) association - created to respond to the opioid crisis - and of French NGO Aides hold a banner reading “Take down the Sackler name” in front of the Pyramid of the Louvre museum (Pyramide du Louvre), on July 1, 2019 in Paris, during a protest to condemn the museum’s ties with the Sackler family, billionaire donors accused of pushing to sell a highly addictive painkiller blamed for tens of thousands of deaths. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images)

Colombia’s Former President Alvaro Uribe Hosts Event Announcing Candidates For Bogota’s Council

Colombia’s former president Alvaro Uribe Velez takes part during an event announcing the candidates for Bogota’s council of the Political Party, Centro Democratico, on August 10, 2023. (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

President Rafael L. M. Trujillo Sitting at Desk

(Original Caption) Rafael L. M. Trujillo, the President of the Dominican Republic is shown in this photo.

Manuel Noriega

Panamanian dictator Manuel Noriega at a ceremony commemorating the death of the national hero, Omar Torrijo, in Panama City. (Photo by © Bill Gentile/CORBIS/Corbis via Getty Images)

Afghan President Ghani Addresses Joint Meeting Of Congress

WASHINGTON, DC - MARCH 25: Sen. Lindsey Graham (R-SC) (L) greets Rep. Ileana Ros-Lehtinen (R-FL) (C) before Afghanistan President Ashraf Ghani’s address to a joint meeting of the United States Congress in the House Chamber at the U.S. Capitol March 25, 2015 in Washington, DC. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Anti-government Rally During Argentina’s Dirty War

A woman tries desperately to prevent detention of a young man by police during anti-government rally in Buenos Aires during the last days of Argentina’s Dirty War. A 1976 coup resulted in a 7-year military dictatorship in which an estimated 30,000 people were killed or “disappeared” at the hands of the military. (Photo by Horacio Villalobos/Corbis via Getty Images)

Augusto Pinochet

General Augusto Pinochet (L), President of Chile, in military garb, with others en route to palace. (Photo by Robert Nickelsberg/Getty Images)

Ousted President Jacobo Arbenz Guzman Talking to Newsmen

Jacobo Arbenz Guzman (center), ousted as president of Guatemala in an anti-Communist revolt, speaks with a group of French reporters in Paris. In 1955, Arbenez Guzman and his wife travled to Switzerland, where he negotiated with Swiss authorities for recognition of his Swiss citizenship, based on the Swiss nationality of his father.